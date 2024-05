Aula chiusa alle Pizzigotti Tinti | Riparazioni subito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) "Dall’analisi fatta nell’immediatezza dai tecnici è emerso che non c’è alcun tipo di rischio, il pavimento verrà ripristinato in un paio di giorni e gli studenti potranno tornare nella loro". Interviene il sindaco Faustosulla vicenda denunciata sulla pagina Facebook ‘Castello Report’ dalla zia di uno studente della scuola mediache segnalava indignata nei giorni scorsi come il pavimento dell’del nipote si fosse sollevato, costringendo gli studenti a lasciare l’. Al post erano seguiti molti commenti preoccupati. Le certezze le ha offerte ieri il sindaco, sottolineando come "appena ricevuta la segnalazione, ci siamo messi in contatto con la dirigenza e abbiamo urgentemente inviato il nostro Ufficio Tecnico che ha provveduto ad effettuare tutti i controlli del caso. È emerso che non esiste alcun tipo di rischio, che non ci sono crepe nei solai e che le ragioni del problema sono da ricercare nella posa del pavimento che, realizzato molti anni fa, essendo privo di giunti è soggetto a dilatamenti e restringimenti in basetemperature".