Auditel - analisi degli ascolti tv di | Verissimo e Papà Francesco | Sabato 25 maggio 2024

(Di domenica 26 maggio 2024) Come sono andati glitv di ieri,25? Ecco di seguito i datie l’tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante la fascia oraria di Mezzogiorno e quella del pomeriggio di ieri:, Italia Sì! e le soap di Canale 5.dei programmi tv del 25e ItaliaSì! Su Rai1 Linea Verde Sentieri segna 1.445.000 spettatori (11.1%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 918.000 spettatori (7.8%). Dopo il TG1(790.000 – 7.1%), Papaallo Stadio Olimpico per la prima Giornata Mondiale dei Bambini, dalle 15:59 alle 18:37, è seguito da 1.207.000 spettatori (11.8%), mentre A Sua Immagine di 9 minuti interessa 1.547.000 spettatori (15.3%). Audience dei programmi tv di Canale 5:e le Soap Opera in onda durante il pomeriggio Su Canale5 Beautiful conquista 2.359.000 spettatori (17.

