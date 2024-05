Attori speciali per ’Viva Verdi’

Venticinque candidati da tutta Italia e dall’estero, ben 7 compagnie in gara, per oltre 200 ospiti al Binario 7 tra artisti e accompagnatori. Questi i numeri dell’ottava edizione di “Lì Sei Vero“, il Festival nazionale di teatro e disabilità organizzato da Il Veliero Onlus con il Comune di Monza. ilgiorno

Cannes: Sofia Gascon è la prima trans a vincere come miglior attrice protagonista - Cannes: Sofia Gascon è la prima trans a vincere come miglior attrice protagonista - "A volte le porte si aprono. Dedico il premio a tutte le persone trans che soffrono ogni fottuto giorno per l'odio" ... tg.la7