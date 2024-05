Attacco con coltello in metro a Lione | 4 feriti - chi c' è dietro l' aggressione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)connellapolitana di, nel centro della Francia: quattro persone sono rimaste ferite. L'aggressore è un 27enne, che è già stato fermato dalla polizia, come ha assicurato su X il vice responsabile della sicurezza della città, Mohamed Chihi. Si tratterebbe di un uomo ricoverato in passato in ospedale per disturbi psichiatrici, stando alle informazioni raccolte dal quotidiano locale Le Progrès. Dei, i due più gravi sono stati portati d'emergenza in ospedale: sarebbero stati colpiti all'addome. Per fortuna, però, pur essendo piuttosto gravi sono fuori pericolo. Gli altri due sono stati colpiti in modo più lieve alle braccia. Trasportata in ospedale anche una donna in stato di shock che ha assistito all'