Attacco con coltello in metro a Lione - 3 feriti

(Di domenica 26 maggio 2024) Tre persone sono rimaste ferite nellapolitana didopo che un uomo li ha aggrediti con un. L'aggressore è stato fermato, secondo quanto si apprende dalla prefettura. I trenon sono in gravi condizioni, due di loro sono stati colpiti da coltellate all'addome, il terzo ad un braccio. .

Almeno quattro morti e un numero indefinito di feriti. È questo il primo bilancio dell' attacco di un uomo all'interno del centro commerciale Bondi Junction di Sydney , in Australia. Lo rende noto la polizia, che ha sparato e ucciso l'aggressore. iltempo

Folle Attacco omicida in un ospedale della contea di Zhenxiong, nella provincia cinese di sudovest dello Yunnan. Intorno alle 13.20 ora locale (le 7.20 in Italia), un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella struttura sanitaria, scaricando la sua furia contro i presenti: il bilancio al.. today

