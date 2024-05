Atletica - il nuovo ranking stagionale di getto del peso | Kovacs lancia un chiaro messaggio a Fabbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Si sta accendendo neldelmaschile la marcia di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con una serie di prestazioni notevoli nelle ultime due settimane che hanno cambiato lo scenario in vetta alla classifica mondiale. Il detentore del record globale e due volte campione a cinque cerchi Ryan Crouser è stato infatti scavalcato da due atleti nel giro di pochi giorni, occupando adesso la terza piazza con i 22.80 dello scorso 17 febbraio ad Albuquerque. In realtà il fenomeno americano ha effettuato solamente un paio di competizioni al coperto nella stagione invernale, imponendosi ai Mondiali Indoor di Belgrado con 22.77, mentre non ha ancora debuttato ufficialmente all’aperto nel 2024. Gare outdoor che hanno visto invece gli exploit di Leonardoprima e di Joepoi, anche se il miglior Crouser (23.56 il suo personale) ha ancora un po’ di margine su entrambi.