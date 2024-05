Atletica - Diamond League Eugene 2024 | Beatrice Chebet fa il record del mondo nei 10’00 - Kovacs va oltre i 23m nel peso

A Eugene (USA) è andata in scena la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Serata avvincente in terra statunitense, con una serie rilevante di migliori prestazioni mondiali stagionali e squilli particolarmente interessanti a due mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024. oasport

Prosegue la Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera, con la quinta tappa in programma sabato 25 maggio negli Stati Uniti a Eugene. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per proseguire la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi di luglio e agosto.

sportface