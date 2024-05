ATLAS con Jennifer Lopez su Netflix raggiunge il 10% di gradimento su Rotten Tomatoes

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 26 maggio 2024)(la nostra recensione) è ora in streaming sue l’embargo sulle recensioni è stato revocato ieri sera tardi, poco prima che il film arrivasse in streaming. Anche se non è sempre così, di solito questo non è un grande indicatore di qualità, e di certo le recensioni sono state piuttosto negative finora. Il film d’azione fantascientificodiretto da Brad Peyton ha come protagonista(Hustlers, Cell) nel ruolo diShepard, “una donna che combatte per l’umanità in un futuro in cui un’IA soldato ha stabilito che l’unico modo per porre fine alla guerra è porre fine all’umanità”. Per superare questa IA ribelle,deve lavorare con l’unica cosa che teme di più: un’altra IA”. La trama incentrata sull’IA è appropriata, perchésembra essere stato generato da ChatGPT.