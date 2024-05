Atalanta Torino - Zappacosta | Non abbiano ancora realizzato Dublino Ha un sapore diverso rispetto a vincerla con il Chelsea

(Di domenica 26 maggio 2024) L’esterno dell’Davideè intervenuto per parlare della sfida contro il, 38esima giornata di Serie A Davide, esterno dell’, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il, sua ex squadra, soffermandosi sulla finale vinta di Europa League. EUROPA LEAGUE – «Sicuramente è uncon l’

Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: out Milinkovic-Savic, gioca Gemello - Atalanta-torino, le formazioni ufficiali: out Milinkovic-Savic, gioca Gemello - Punti importantissimi per l' Europa quelli in palio tra Atalanta e torino. I nerazzurri, dopo la vittoria dell' Europa League, possono sfruttare la sconfitta del Bologna contro il Genoa e arrivare ... gianlucadimarzio

SERIE A, Le formazioni delle partite delle 18:00 - SERIE A, Le formazioni delle partite delle 18:00 - Alle 18:00, torino e Napoli si sfideranno a distanza per il nono posto in campionato. Le due squadre, rispettivamente contro Atalanta e Lecce, sono ancora in corsa per una qualificazione ... firenzeviola

SERIE A - Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali - SERIE A - Atalanta-torino, le formazioni ufficiali - Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-torino, match valido per la 38esima ed ultima giornata della Serie A in programma al Gewiss Stadium.ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Toloi, Scalv ... napolimagazine