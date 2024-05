Atalanta Torino - pasillo de honor granata | il bellissimo gesto al Gewiss – VIDEO 

Paolo Vanoli è il candidato numero uno per la panchina del Torino , ecco come gioca l’attuale tecnico del Venezia e i riflessi sul mercato Salvo clamorosi colpi di scena Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore del Torino . calcionews24

LIVE Atalanta-Torino 0-0 (19') - Occasione per Zapata al 10' - LIVE Atalanta-torino 0-0 (19') - Occasione per Zapata al 10' - PRIMO TEMPO 19' Si ferma il gioco, problemi per un contrasto durissimo in area Toro tra Buongiorno e Masina. 17' Zappacosta in mezzo per Holm che ci arriva di testa ma non può ... torinogranata

Novellino promuove Vanoli al Toro - Novellino promuove Vanoli al Toro - L'ex giocatore e allenatore granata Walter Novellino è stato interpellato da TMW per fare il punto della situazione sui vari cambi di allenatore, tra cui c'è Paolo Vanoli ... torinogranata

LIVE Atalanta-Torino 0-0 (8') - Comincia il primo tempo - LIVE Atalanta-torino 0-0 (8') - Comincia il primo tempo - 8' Il Toro riparte in contropiede con Bellanova, che trova un calcio d'angolo prezioso. 7' Ancora un'ingenuità di Tameze che in area per difendere un pallone si fa superare da De Ketelaere, Buongiorno ... torinogranata