Atalanta Torino LIVE 3-0 | finisce qui! Scamacca - Lookman e Pasali - apoteosi Ga -p, Juric ko

Al Gewiss Stadium il match per la 38ª giornata di Serie A 2023/2024 Atalanta Torino : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Gewiss Stadium, Atalanta Torino si affrontano nel match valido per la 38esima giornata della Serie A 2023/24.

Roma, cosa cambia per l'Europa dopo la vittoria dell'Atalanta - L'atalanta ha vinto contro il torino. Gasperini, che ha deciso di restare a Bergamo e quindi non allenare il Napoli, non ha fatto turn over. Questo risultato ha estromesso la Roma dalla possibilità di

LIVE Atalanta-Torino 3-0 (91') - Pasalic fa tre per l'Atalanta al 69' - Le due squadre stanno facendo ingresso in campo, seguite la diretta insieme a noi. Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta di atalanta-torino, gara chiave per il campionato del torino che oggi

Atalanta-Torino 2-0 al 45': Scamacca-Lookman, strada in salita per i granata - Un problema fisico costringe Juric a rinunciare a Milinkovic-Savic: tra i pali spazio dunque a Gemello, alla terza presenza stagionale. Per il resto il tecnico conferma per nove undicesimi la squadra