Atalanta Torino LIVE 0-0 | il match sta per iniziare!

Atalanta che è pronta ad ospitare il Torino nell’ultima giornata di campionato. Ecco i convocati di Gian Piero Gasperini. Non ce la fa Ederson, che non figura nell’elenco dei presenti. Qui la lista dei 22 scelti dal tecnico nerazzurro: Adopo Michel, Bakker Mitchel, Bonfanti Giovanni, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, Diao Siren, Djimsiti Berat, Hien Isak, Holm Emil, Koopmeiners Teun, Lookman Ademola, Mendicino Leonardo, Miranchuk Aleksey, Musso Juan, Pašali? Mario, Rossi Francesco, Ruggeri Matteo, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianluca, Toloi Rafael, Touré El Bilal, Zappacosta Davide. sportface

Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro il Torino. Le scelte per il match di Serie A di stasera L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara contro il Torino di stasera a Bergamo. calcionews24

Bergamo, 26 maggio 2024 – L’Atalanta in extremis deve rinunciare anche a Ederson per la sfida casalinga odierna delle 18 contro il Torino, in un Gewiss Stadium sold out. Il 25enne centrocampista brasiliano, inizialmente inserito nella lista dei convocati, è stato poi escluso per motivi precauzionali per un problema infiammatorio al ginocchio.

sport.quotidiano