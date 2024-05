Atalanta-Torino - Ederson escluso in extremis | oggi gioca Adopo Le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Bergamo, 26 maggio 2024 – L’indeve rinunciare anche aper la sfida casalinga odierna delle 18 contro il, in un Gewiss Stadium sold out. Il 25enne centrocampista brasiliano, inizialmente inserito nella lista dei convocati, è stato poiper motivi precauzionali per un problema infiammatorio al ginocchio. Potrebbere domenica prossima contro la Fiorentina. La Dea cosìnon avrà nessuno dei due mediani titolari, data anche l’assenza di Marten De Roon per l’infortunio al flessore che lo ha costretto a saltare anche la finale di Dublino. A centrocampotoccherà al 24enne transalpino Michel, peraltro ex di turno. Fuori causa anche Sead Kolasinac per un fastidio al ginocchio e Hans Hateboer squalificato. Gasperini, oltre al 21enne difensore Bonfanti ormai aggregato stabilmente, ha convocato dalla squadra under23 23 che ha terminato la sua stagione in C anche l’attaccante 19enne spagnolo Siren Diao Balde, ancora in attesa del debutto in prima squadra, e il mediano 18enne Leonardo Mendicino che invece ha già esordito in serie A e in Europa League.