Atalanta Torino - CAMBIO INASPETTATO di formazione | FUORI un titolare per Juric a causa di un problema fisico

(Di domenica 26 maggio 2024) Notizia dell’ultima ora in casa: un titolarissimo di Ivannon ci sarà adi unAlle ore 18:00 scenderanno in campo. Se i bergamaschi dovranno ancora affrontare la Fiorentina nel recupero, i granata invece concluderanno quest’oggi la propria stagione. A proposito della squadra di, il tecnico .

Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro il Torino. Le scelte per il match di Serie A di stasera L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara contro il Torino di stasera a Bergamo. calcionews24

Atalanta che è pronta ad ospitare il Torino nell’ultima giornata di campionato. Ecco i convocati di Gian Piero Gasperini. Non ce la fa Ederson, che non figura nell’elenco dei presenti. Qui la lista dei 22 scelti dal tecnico nerazzurro: Adopo Michel, Bakker Mitchel, Bonfanti Giovanni, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, Diao Siren, Djimsiti Berat, Hien Isak, Holm Emil, Koopmeiners Teun, Lookman Ademola, Mendicino Leonardo, Miranchuk Aleksey, Musso Juan, Pašali? Mario, Rossi Francesco, Ruggeri Matteo, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianluca, Toloi Rafael, Touré El Bilal, Zappacosta Davide. sportface

Al Gewiss Stadium il match per la 38ª giornata di Serie A 2023/2024 Atalanta Torino: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Gewiss Stadium, Atalanta Torino si affrontano nel match valido per la 38esima giornata della Serie A 2023/24. calcionews24

DIRETTA Serie A, Atalanta-Torino e Napoli-Lecce | Segui le cronache LIVE - DIRETTA Serie A, atalanta-torino e Napoli-Lecce | Segui le cronache LIVE - La lunghissima ultima giornata del campionato di Serie A, che si è aperta giovedì con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina, continua con le gare della domenica: in campo atalanta-torino e Napoli-Lecce ... calciomercato

Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: problemi per Vanja, gioca Gemello - atalanta-torino, le formazioni ufficiali: problemi per Vanja, gioca Gemello - Squadra che vince non si cambia e allora Juric conferma quasi in blocco l'undici che sabato scorso ha battuto il Milan. Oltre all'assenza annunciata di Rodriguez, in panchina per problemi alla ... toronews

Diretta Live di Atalanta-Torino Serie A 2023/2024. La cronaca della partita - Diretta Live di atalanta-torino Serie A 2023/2024. La cronaca della partita - Serie A 2023/2024, 38a giornata. Le ultime notizie sulla partita atalanta-torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio