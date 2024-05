Atalanta-Torino 3-0 - nerazzurri quarti e niente Champions per la Roma

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – L'batte il3-0 nell'ultima giornata di campionato, si prende il quarto posto in classifica e esclude ladalla prossimaLeague. I, reduci dal trionfo in Europa League, superano i granata con i gol di Scamacca (26'), Lookman (43') e Pasalic (71') su rigore. Il successo consente aidi .

(Adnkronos) – L'Atalanta batte la Roma per 2-1 nel match della 36esima giornata della Serie A mandando Juve ntus e Bologna in Champions League. I bergamaschi, che si impongono grazie alla doppietta di De Ketelaere, salgono a 63 punti e staccano la Roma, a cui non basta il rigore di Pellegrini. La ... webmagazine24

