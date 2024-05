Atalanta-Torino 3-0 - Juric | Risultato fantastico arrivare noni Ora speriamo nella Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) “Per il Toro è stato una pari punti con il Napoli e con la differenza reti favorevole. Orache lavinca ad Atene, ma quello che conta per noi era finiree siamo finiti”. Queste le parole dell’allenatore del, Ivan, a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’che non ha compromesso l’obiettivo nono posto che può valere la Conference League: “Loro sono una squadra fortissima e sono un esempio nel modo di lavorare, al Toro si è fatto un grandissimo lavoro ma i nostri tifosi giustamente vogliono di più per la storia. Io penso di aver fatto un grandissimo lavoro con il Toro sempreparte sinistra della classifica. Il futuro? In questo momento ero molto concentrato sul, abbiamo ottenuto un risultati inimmaginabile e sono molto soddisfatto.