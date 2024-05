Atalanta-Torino 3-0: il tabellino - atalanta-torino 3-0: il tabellino - atalanta-torino 3-0 (primo tempo 2-0) Marcatori: 26` p.t. Scamacca, 43` p.t. Lookman, 26` s.t. Pasalic su rig. Assist: 26` p.t. De Ketelaere ATALANTA (3-4-3): Carnesec. calciomercato

Moviola Atalanta Torino, l’episodio chiave del match - Moviola Atalanta Torino, l’episodio chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2023/24: moviola Atalanta Torino L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Torino, valido per la 38esima ... calcionews24

LIVE! Atalanta-Torino 2-0: un’ora di gioco, Dea in pieno controllo del match - LIVE! atalanta-torino 2-0: un’ora di gioco, Dea in pieno controllo del match - 26' 1-0 Scamacca – Il numero 90 nerazzurro riceve spalle alla porta al limite dell’area dopo una bella giocata di De Ketelaere, si gira in un fazzoletto e col destro la mette all’angolino basso. 43' 2 ... bergamonews