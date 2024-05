Atalanta-Torino 2-0 LIVE | Scamacca e Lookman! Annullato il tris all'ex West Ham

Atalanta Torino, le formazioni ufficiali: in campo anche l’obiettivo di mercato della Juve - Atalanta Torino, le formazioni ufficiali: in campo anche l’obiettivo di mercato della Juve - Atalanta Torino, ecco le formazioni ufficiali del match delle 18: in campo c’è anche l’obiettivo del calciomercato della Juve Sono state comunicate le formazioni ufficiali di atalanta-torino, 38esima ... juventusnews24

LIVE Atalanta-Torino 2-0 (51') - Riprende il gioco - LIVE atalanta-torino 2-0 (51') - Riprende il gioco - SECONDO TEMPO 5' Buongiorno duro a centrocampo su scamacca, poteva starci anche il giallo qui. 4' Nulla di fatto dalla battuta, il Toro mantiene però il possesso del pallone. torinogranata

L'Atalanta non è ancora sazia: Torino sotto 2-0 al 45' - L'Atalanta non è ancora sazia: Torino sotto 2-0 al 45' - l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sembra essere tutt'altro che sazia e non fa sconti al Torino dell'allievo Ivan Juric: il primo tempo al Gewiss Stadium termina 2-0 per la Dea, grazie a un gran gol ... tuttonapoli