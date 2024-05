Atalanta-Torino 2-0 al 45' | Scamacca e Lookman!

LIVE Atalanta-Torino 2-0 - Squadre negli spogliatoi - LIVE atalanta-torino 2-0 - Squadre negli spogliatoi - Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta di atalanta-torino, gara chiave per il campionato del Torino che oggi chiuderà la propria stagione, mentre i bergamaschi dovranno ancora recuperare una gara ... torinogranata

Atalanta-Torino 2-0 al 45': Scamacca-Lookman, strada in salita per i granata - atalanta-torino 2-0 al 45': scamacca-Lookman, strada in salita per i granata - Un problema fisico costringe Juric a rinunciare a Milinkovic-Savic: tra i pali spazio dunque a Gemello, alla terza presenza stagionale. Per il resto il tecnico conferma per nove undicesimi la squadra ... toronews

LIVE Atalanta-Torino 1-0 (38') - Scamacca la sblocca al 26' - LIVE atalanta-torino 1-0 (38') - scamacca la sblocca al 26' - PRIMO TEMPO 36' Granata che non hanno ancora tirato in porta, parlando di statistiche. 34' Nulla di fatto dalla battuta, allontana la difesa nerazzurra. Poi sull'azione ... torinogranata