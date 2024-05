Atalanta - Scamacca | La svolta me l’ha data Gasperini martellandomi giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo il netto 3-0 rifilato al Torino, il centravanti dell'Gianlucaha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo regalare al nostro pubblico una grande partita, soprattutto dopo quello che abbiamo fatto mercoledì. Questa vittoria vale tantissimo, è bello perché oggi entusiasmo e voglia di regalare questa gioia ai nostri tifosi ci hanno spinto". Poi sull'Europa League: "Stiamo ancora godendo, come è giusto che sia. Peccato finisca il campionato? No, abbiamo giocato più di 50 partite. Giusto fermarci".