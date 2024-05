Atalanta - le pagelle di CM | Scamacca da Nazional - Lookman è da record!

I VOTI , i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Atalanta Torino Le Pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta Torino , valido per la 38esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 allo Gewiss Stadium. Atalanta : Carnesecchi 6 ... calcionews24

Atalanta, le pagelle di CM: Scamacca da Nazionale, Lookman è da record! - atalanta, le pagelle di CM: Scamacca da Nazionale, Lookman è da record! - atalanta-Torino 3-0 Carnesecchi 6,5: reattivo sugli unici tiri in porta di Ilic e Tameze. (Dal 41` s.t. Rossi: una parata che vale un gol per il terzo portiere, su. calciomercato

Pagelle Napoli-Lecce 0-0, Kvaratskhelia tra alti e bassi: Gendrey attento - pagelle Napoli-Lecce 0-0, Kvaratskhelia tra alti e bassi: Gendrey attento - Si è conclusa con il risultato di 0-0 la partita tra Napoli e Lecce, nell'ultima giornata di Serie A. Nonostante i due pali colpiti dai partenopei, gli uomini ... footballnews24

Pagelle Atalanta-Torino 3-0: Scamacca e Lookman non fanno sconti, niente Champions per la Roma - pagelle atalanta-Torino 3-0: Scamacca e Lookman non fanno sconti, niente Champions per la Roma - pagelle atalanta-Torino 2-0: Pasalic glaciale, Gemello cucina una frittata indigesta, Gasperini batte l'allievo Juric. Roma: niente Champions ... sport.virgilio