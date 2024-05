Atalanta - l’annuncio di Gasperini | la decisione definitiva sul futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2024) Gian Pierosarà l’allenatore dell’anche nella prossima stagione: la conferma è arrivata proprio dal tecnico dopo la netta vittoria contro il Torino. “Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così, sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions. E’ evidente che da parte di De Laurentiis sono tanti anni che ha degli apprezzamenti molto positivi e belli per me e questo non lo nego e mi fa molto piacere, ma io credo che io ero nei suoi pensieri con tanti altri allenatori e credo che il Napoli farà la sua scelta. Io sono un allenatore legato all’e quindi lo sarò ancora. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, ne sono convinto, perchè ha già una grossa base”.