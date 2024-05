Atalanta - la festa coi tifosi venerdì 31 maggio E intanto è boom sui social

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024) Bergamo. Salvo clamorose sorprese, lain centro città per la vittoria dell’Europa League dell’insieme ai suoisi dovrebbe tenere31. In settimana la società aveva annunciato la volontà di organizzare un momento per celebrare lo storico trionfo di Dublino: l’ufficialità ancora non è stata data, ma sembra che il giorno sia stato scelto, anche con il criterio dell’esclusione, visto che la domenica (2 giugno) dopo-Fiorentina molti giocatori partiranno per raggiungere le proprie nazionali in vista dell’Europeo e il sabato è giorno di vigilia. Resta comunque anche l’ipotesi di giovedì 30(mercoledì 29 la squadra sarà ospite in Regione), anche se il 31 sembra al momento più probabile. I lavori di organizzazione sono già partiti nella giornata dicon un primo meeting sul Sentierone alla presenza di dirigenti nerazzurri nelle figure, tra gli altri, del direttore generale Umberto Marino e del direttore marketing Romano Zanforlin, e rappresentanti del Comune di Bergamo.