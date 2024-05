Atalanta | i convocati per il Torino - Ederson non ce la fa

(Di domenica 26 maggio 2024)che è pronta ad ospitare ilnell’ultima giornata di campionato. Ecco idi Gian Piero Gasperini. Non ce la fa, che non figura nell’elenco dei presenti. Qui la lista dei 22 scelti dal tecnico nerazzurro: Adopo Michel, Bakker Mitchel, Bonfanti Giovanni, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, Diao Siren, Djimsiti Berat, Hien Isak, Holm Emil, Koopmeiners Teun, Lookman Ademola, Mendicino Leonardo, Miranchuk Aleksey, Musso Juan, Pašali? Mario, Rossi Francesco, Ruggeri Matteo, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianluca, Toloi Rafael, Touré El Bilal, Zappacosta Davide.

Zingonia. Dopo la rifinitura mattutina, Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei 23 convocati in vista della partita contro il Torino (domenica 25 maggio alle 18) al Gewiss Stadium. Oltre a Marten De Roon, che dopo Dublino ha recuperato il sorriso che aveva perso dopo la finale di Roma, l’Atalanta non potrà disporre di Sead Kolasinac, mentre Ederson recupera dal problema al ginocchio ed è convocato. bergamonews

Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro il Torino. Le scelte per il match di Serie A di stasera L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara contro il Torino di stasera a Bergamo. calcionews24

Atalanta, cambio di programma nei convocati: Ederson non convocato a scopo precauzionale - Atalanta, cambio di programma nei convocati: Ederson non convocato a scopo precauzionale - Cambio di programma tra i convocati dell'Atalanta in vista della sfida di oggi alle 18,00 contro il torino. Tra i convocati non ci sarà Ederson, che inizialmente figurava nel gruppo ... torinogranata

Napoli, i convocati per il Lecce. La scelta su Osimhen - Napoli, i convocati per il Lecce. La scelta su Osimhen - Visualizzazioni: 6 Francesco Calzona ha diramato per l’ultima volta la lista dei convocati del Napoli che affronterà il Lecce. Obiettivo vincere per conquistare l’Europa. Napoli, i convocati per il Le ... calciostyle

Torino, i convocati per l’Atalanta: Rodriguez stringe i denti - torino, i convocati per l’Atalanta: Rodriguez stringe i denti - Il torino ha diramato la lista dei convocati di Ivan Juric per la sfida contro l'Atalanta, in programma oggi - domenica 26 maggio alle ore 18 - a Bergamo. Tra i granata spicca la presenza di Ricardo R ... toronews