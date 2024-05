Atalanta - Gasperini | Napoli? De Laurentiis mi apprezza da tanti anni ma resterò qui

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato a Sy Sport dopo la vittoria contro il Torino: “Realizzato cosa abbiamo fatto in Europa? Sì, ce ne rendiamo conto perché a Bergamo in questi giorni c’è una euforia ed un entusiasmo che andrà avanti almeno ancora per una settimana visto le feste che ci aspetteranno. I ragazzi volevano ancora correre, ancora giocare e ancora fare risultato. La Supercoppa Europea? La prossima stagione non penso sarà complicata come questa, se ne aggiunge qualcuna. Magari giocheremo contro il Real Madrid. Ce lo auguriamo, sono altre sfide ma di grande prestigio. Sono gioie per l’, anche il Bayer aveva vinto in Europa noi no. Come vorrei venisse ricordata la suatra 30 o 40? Come vorrei essere ricordato? Ma fammi parlare di oggi che non ci ho mai pensato, cosa ti viene in mente! Ci sarò ancora l’anno prossimo? Credo di avere una doppia personalità, in campo mi trasformo ma fuori sono una persona normale.