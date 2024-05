Asset russi - fumata nera dei Sette ma l’idea americana prende piede

(Di domenica 26 maggio 2024) Il negoziato in alto mare ricorda il tetto al prezzo del gas. L’Ucraina batte cassa, la Germania frena. Gli Usa ipotizzano un prestito a Kiev garantito dai beni congelati. Giancarlo Giorgetti: «Possibile creare un veicolo ad hoc». Il premier palestinese, Mohammad Mustafa, sceglie di fare la sua prima visita europea a Roma. Giorgia Meloni: «Serve un cessate il fuoco». Antonio Tajani: «Fondi per 35 milioni, 5 all’Unrwa». Lo speciale contiene due articoli. .

Al momento è una dichiarazione d'intenti: il G7 è unito nell'obiettivo di sostenere l'Ucraina e di farlo massimizzando i potenziali proventi dagli asset russi congelati. Ma per tradurre le parole in fatti servirà uno sforzo per restare dentro le regole del diritto internazionale. quotidiano

21.35 "Vengo dal G7 di Stresa. Direi bene sul tema degli asset russi:il concetto è che dobbiamo sostenere l'Ucraina perché l'unico modo per arrivare a un negoziato e a una pace è che Putin si convinca che non può vincere la guerra. televideo.rai

