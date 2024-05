Ascolti tv - sabato 25 maggio 2024 | La nostra Raffaell - L’album di Amici di Maria De Filippi | Dati Auditel

(Di domenica 26 maggio 2024)tv di25: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Laa” contro “didiDe“. Chi ha vinto la prima sfida delsera relativa aglitv di ieri sera,25? Ecco ie didella prima serata con quelli relativi airi canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv, ieri sera: Laa vsdidiDeieri sera, 25Sfida Rai1 vs Canale 5: “Laa” contro “didiDe”. Chi ha vinto? Rai 1: Laa, il viaggio nella carriera straordinaria dia Carrà ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Su Rai 2: FBI, la serie televisiva ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha attirato l’attenzione di 0.

Ascolti tv sabato 25 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda La nostra Raffaella. Su Rai 2 FBI. tpi

Ascolti tv sabato 25 maggio, chi ha vinto tra La nostra Raffaella e L’Album di Amici - ascolti tv sabato 25 maggio, chi ha vinto tra La nostra Raffaella e L’Album di Amici - Gli ascolti tv di ieri, sabato 25 maggio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con La nostra Raffaella e Canale 5 con L'Album di Amici ... fanpage

Verissimo oggi diventa Amici, sfilano tutti i finalisti: Toffanin svela gli altarini del flirt Sarah-Holden - Verissimo oggi diventa Amici, sfilano tutti i finalisti: Toffanin svela gli altarini del flirt Sarah-Holden - Tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, domenica 26 maggio, del talk show più amato di Canale 5: ecco le cose da sapere ... libero

Ascolti tv sabato 25 maggio: La nostra Raffaella, Marry me, Sapiens - ascolti tv sabato 25 maggio: La nostra Raffaella, Marry me, Sapiens - ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 maggio 2024 Su Rai 1 è andato in onda La nostra Raffaella. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Unknown – Senza ... tpi