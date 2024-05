Ascolti tv del 25 maggio | La nostra Raffaella contro Marry me

Parliamo di ascolti. Ieri, venerdì 24 maggio, è andata in onda la terza puntata de L’AcchiappaTalenti di Milly Carlucci, programma che – nonostante la fissa promozione fra La Vita in Diretta e La Volta Buona – continua a perdere ascoltatori. biccy

Cannes, Palma d'oro a "Anora" di Sean Baker. Premiate quattro attrici - Cannes, Palma d'oro a "Anora" di Sean Baker. Premiate quattro attrici - Roma, 26 mag. (askanews) - "Anora" di Sean Baker ha vinto la Palma d'Oro del 77esimo Festival di Cannes. Niente da fare per l'Italia, nessun ... stream24.ilsole24ore

La fascetta, la lettera e i dubbi sul patrimonio: ecco cosa sappiamo della morte di Onorato - La fascetta, la lettera e i dubbi sul patrimonio: ecco cosa sappiamo della morte di Onorato - Angelo Onorato è stato trovato morto nella sua auto con una fascetta attorno al collo. Gli inquirenti non escludono alcuna pista ma moglie e figlia ne sono certe: "Non si sarebbe mai ucciso" ... ilgiornale

Ascolti tv sabato 25 maggio: La nostra Raffaella, Marry me, Sapiens - ascolti tv sabato 25 maggio: La nostra Raffaella, Marry me, Sapiens - ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 maggio 2024 Su Rai 1 è andato in onda La nostra Raffaella. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Unknown – Senza ... tpi