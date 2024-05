Arti marziali - successo per il 4° memorial Gianfranco D’Oca Stage e sfide di ju-jitsu alla Pugilistica Spezzina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), ma soprattutto, per un fine settimana entusiasmante, quello scorso, per il ju-jutsuSpezia. Ad organizzare Acsi e la sezione ju-dell’associazione. Nei due giorni vi sono stati due(uno per ragazzi ed il secondo per adulti) che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Fernand Capizzi, Darcel Yandzi, Raffaele Lisi e Alessandro Giorgi, tutti con un passato di grandi agonisti nelle rispettive nazionali, ma soprattutto le gare. Il sabato con le tecniche del ju-(duo system e duo show, oltretecnica classica dell’hontai yoshin ryu) e la domenica il fight-system, il combattimento, manifestazione sportiva d’eccellenzaquale hanno partecipato oltre duecento atleti. A fare gli onori di casa Giancarlo Bagnulo, VII dan, esponente nazionale dell’Acsi, e lo spezzino Augusto Peghini, V Dan, organizzatore, in loco, di quello che è stato il 4°, dedicato all’indimenticabile maestro nel ju-in Piemonte e Liguria.