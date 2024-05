Arriva il decreto Autovelox | ecco tutte le nuove regole Cosa c’è da sapere

Finalmente, dopo rinvii e dibattiti, il decreto Autovelox diventerà legge. Vediamo quali sono le novità introdotte Dopo anni di attesa e dibattiti, il Decreto Autovelox è finalmente pronto a entrare in vigore. Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che il decreto, firmato il mese scorso, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio e diventerà legge la settimana successiva. tuttotek

Il decreto Autovelox, annunciato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, promette di rivoluzionare l’uso degli autovelox in Italia. Questo decreto, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio, introduce nuove regole per garantire un utilizzo responsabile e mirato di questi dispositivi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti. quifinanza

Il testo, cavallo di battaglia di Salvini, sarà pubblicato in Gazzetta martedì: sarà solo il prefetto a decidere dove collocarli, novità sui limiti e sulla disposizione dei cartelli in strada. repubblica

Autovelox, arriva il decreto: ecco le nuove regole - autovelox, arriva il decreto: ecco le nuove regole - Il testo, cavallo di battaglia di Salvini, sarà pubblicato in Gazzetta martedì: sarà solo il prefetto a decidere dove collocarli, novità sui limiti e sulla ... repubblica

Autovelox, in arrivo nuove regole: decreto in Gazzetta il 28 maggio - autovelox, in arrivo nuove regole: decreto in Gazzetta il 28 maggio - Il decreto autovelox approderà in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024 e a giugno entreranno in vigore nuove regole. tag24

Autovelox trappola: arriva un nuovo decreto Lo afferma Salvini - autovelox trappola: arriva un nuovo decreto Lo afferma Salvini - Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, parla ancora una volta di autovelox. Si tratta di un tema alquanto scottante soprattutto dopo quanto successo con Flexim ... tecnoandroid