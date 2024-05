Arrestata in aeroporto per possesso di droga la rapper Nicki Minaj

(Di domenica 26 maggio 2024) È stata fermata all’di Amsterdam Schipol lastatunitensee, dopo un controllo approfondito dei suoi bagagli, sarebbe stata accusata didi droghe leggere. Solo dopo diverse ore, in serata, è stata infine rilasciata: a confermarlo è Sky News. La cantante era diretta nel Regno Unito per un concerto a Manchester nell’ambito del suo tour mondiale. Leggi anche: Britney Spears, paura per la sua salute mentale: “È in pericolo”Leggi anche: Madonna, il racconto della malattia: “Quando ero in coma ho visto Dio che mi diceva ‘Vuoi venire con me?’” Le parole diÈ statastessa a raccontare sui social l’accaduto, pubblicando un video in cui quello che sembra un addetto alla sicurezza aeroportuale – ma secondo il racconto diè un pilota – spiega alla cantante che le sue valigie verranno perquisite in maniera più profonda.accusa poi alcune persone che in passato hanno lavorato con lei e denuncia un tentativo di farle riprogrammare il viaggio per farle spendere più soldi.

