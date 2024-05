Arnaldi-Fils - Roland Garros 2024 | orari - program -a, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Domani, lunedì 27 maggio, Matteodisputerà il suo primo incontro al. Il ligure affronterà nel secondo match inma sul campo Simonne Mathieu il francese Arthur(n.29 del seeding). Una partita complicata per, al cospetto di uno dei giocatori più interessanti a livello internazionale, che vorrà fare bene davanti al pubblico di casa. Non viene da un periodo scintillante l’allievo di Alessandro Petrone. La terra rossa, per il momento, non ha sorriso particolarmente, se si fa eccezione per il buon risultato ottenuto a Barcellona (quarti di finale). Si aspettava molto di più da se stesso l’azzurro e forse questo è stato uno dei problemi di questo. Vedremo se nella partita contro, il nostro portacolori saprà trovare un po’ il proprio equilibrio. Sono due i precedenti tra l’azzurro e il transalpino e in entrambe le circostanze ha vinto