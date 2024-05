Armi Nato per colpire la Russia? Crosetto taglia corto | Non esiste chi decide per noi | che sia Macron o Stoltenberg

(Di domenica 26 maggio 2024) È un freno deciso quello che il ministro della Difesa Guidomette sulla proposta del segretario generale della, Jens Soltenberg, che ipotizzata l’uso da parte dell’Ucraina dioccidentali peril territorio russo. Una fuga in avanti, chealla Stampa boccia su tutta la linea: «Nonun segretarioo una nazione chela linea per tutte le altre – dice il ministro – vale per. Ma vale anche per, quando ha detto “manderemo i nostri soldati in Ucraina”». Se una decisione all’interno delladovrà essere presa, spiega, non sarà prima di luglio prossimo, quando ci sarà il vertice a Washington «portando progetti, piani e idee. Le singole spinte valgono poco». Un errore quello diche rischia solo di aggravare una situazione già complicata: «Io ritengo che in questo momento sia sbagliato aumentare una tensione già drammatica – dice– Occorre sì aiutare l’Ucraina a difendersi, perché se non la aiuti scoppia davvero la terza guerra mondiale.

di Marta Ottaviani Mancano pochi giorni alla conferenza di Pace che si terrà il 15 e 16 giugno in Svizzera, e che, nelle speranze di alcuni, dovrebbe porre le premesse per la conclusione del conflitto tra Russia e Ucraina. quotidiano

Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 10:03 Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha esortato i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica a fare di più per sostenere la guerra di Kiev contro Mosca. Al settimanale The Economist il numero 1 della Nato ha dichiarato che gli alleati che forniscono armi all’Ucraina devono porre fine al divieto […] L'articolo Stoltenberg esorta all’uso di armi Nato in Russia, Crosetto: “Non è il segretario che detta la linea” proviene da Il Difforme. ildifforme

"Non esiste un segretario Nato o una nazione che decide la linea per tutte le altre". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto commentando la proposta del segretario dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg di rimuovere il divieto imposto a Kiev sull'uso delle armi Nato per colpire la Russia. fanpage

UCRAINA, CROSETTO: NATO - UCRAINA, CROSETTO: nato - Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista rilasciata a La Stampa, commentando l'invito del segretario generale della nato, Jens Stoltenberg, a porre fine al divieto ... 9colonne

Ira Crosetto: «La Nato non decide la linea per tutte le nazioni» - Ira Crosetto: «La nato non decide la linea per tutte le nazioni» - Lo spiega il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a La Stampa dove commenta l'invito del segretario generale della nato, Stoltenberg a porre fine al divieto di usare armi per ... unionesarda

Russia-Ucraina, il segretario Nato Stoltenberg attacca la Cina: “Alimenta la guerra in Europa” - Russia-Ucraina, il segretario nato Stoltenberg attacca la Cina: “Alimenta la guerra in Europa” - Intanto, ieri la Russia ha attaccato un centro commerciale a Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale, uccidendo almeno 12 persone. La coordinatrice umanitaria dell’Onu per l’Ucraina, Denise Brown, ha ... tpi