Argentina - restituite a Roma molte monete antiche

(Di domenica 26 maggio 2024) Nel quadro del meccanismo di cooperazione bilaterale in materia di lotta alla criminalità e di tutela del patrimonio culturale le autorità argentine hanno restituito all’Italia un importantissimo e prezioso lotto di 450di epoca grecona sequestrate alla frontiera nel 2011. La cerimonia di restituzione si è tenuta con un evento ufficiale presso l’Ambasciata d’Italia e in presenza del ministro della Sicurezza argentino, Patricia Bullrich, e del segretario alla Cultura, Leonardo Cifelli. L’ambasciatore Fabrizio Lucentini ha ringraziato le autorità argentine e i carabinieri ha definito la restituzione come “un evento molto importante sia dal punto di vista culturale che della sicurezza”. “Da una parte si restituisce all’Italia parte del nostro patrimonio culturale e dall’altra si evidenzia il risultato di un’ampia politica di cooperazione in materia di sicurezza che si sviluppa da anni”, ha detto.