Arezzo - Arr - sotto la lente di Giacomo Devoto e del mio professore Salucci

(Di domenica 26 maggio 2024) Veniva di corsa dalla Stazione e affannato con due borse piene di libri veniva in classe. Italiano, Greco e Latino erano le materie che insegnava, alcune volte mettevamo la cattedra al limite della pedana di legno, e lui scaricando le due borse nere pesanti, in cui teneva forse anche il pentolino del pranzo, la faveva cadere tra le risate di noi studenti. Non grasso, ne magro, di circa 1,80 cm, capelli crespi neri e un viso a bottiglione di vino rovesciato, con due lenti spesse, ma che facevano intravedere un animo ingenuo e buono, da amante dello studio, etruscologo, apparve anche in una trasmissione televisiva per le tavolette ritrovate al Sodo di Cortona. Era stato studente di, sì di, il più grande glottologo e linguista italiano, colui che defini’ la lingua etrusca perindeuropea, cioè che erano lingue non di origini indeoeuropea, ma che erano a contatto e in rapporto con queste.