Arcane e League of Legends - un cosplay di Jinx di Luxlo ci prepara alla battaglia imminente

(Di domenica 26 maggio 2024)of, comunemente conosciuto comeof, è uno dei giochi di maggior successo di sempre, conche ha deciso di condividere proprio in queste ore undedicato a, protagonista assoluta didi Netflix. Per chi non sapesse di chi si tratti,altri non è che uno dei personaggi più iconici ed amati dai fan del titolo targato Riot Games, una ragazza contraddistinta da un carattere decisamente sopra le righe ed anche da una buona dose di follia. Aggiungiamo inoltre che questo personaggio è specializzato nell’utilizzo di armi da fuoco, il tutto potendo fare affidamento su una conoscenza estremamente marcata degli esplosivi ed ordigni vari che la rendono una mina vagante sul campo di. Come se non bastasse tutto ciò,è la protagonista assoluta di, serie animata di Netflix che ha ricevuto qualche settimana fa il “First Look” della seconda stagione.

Macko Esports riparte con il piede giusto: esordio con doppia vittoria al LIT 2024 Summer - Macko Esports riparte con il piede giusto: esordio con doppia vittoria al LIT 2024 Summer - Dopo la delusione degli EMEA Masters, i ragazzi di Macko Esports sono tornati più carichi che mai cominciando con il piede giusto la Summer Season del league of legends Italian Tournament. La prima ... everyeye

League of Legends, Geng campioni Msi - league of legends, Geng campioni Msi - Il Mid-Season Invitational 2024 di league of legends ha visto trionfare i Gen.G Esports a Chengdu, in Cina, superando i Bilibili Gaming nella grande finale. I Gen.G hanno vinto con un punteggio di 3-1 ... tuttosport

League of Legends: aumentate notevolmente le sanzioni e introdotto il ban per hardware - league of legends: aumentate notevolmente le sanzioni e introdotto il ban per hardware - Riot Games introduce un nuovo ban più severo su league of legends, ma grazie a Vanguard le sanzioni sono aumentate esponenzialmente. drcommodore