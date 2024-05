Apple TV+ - tutte le uscite di giugno 2024

Anche l’edizione 2023/2024 di Amici volge al termine, con la finale in diretta su Canale5 sabato 18 maggio. A giocarsi la vittoria sono sei talenti della scuola di Maria De Filippi che si conferma tra i programmi più apprezzati del piccolo schermo, soprattutto da giovani e giovanissimi con dati di ... funweek

Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa innamorati, ma alcune dame del trono over punzecchiano la coppia - Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa innamorati, ma alcune dame del trono over punzecchiano la coppia - Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono l'ultima coppia ad aver lasciato Uomini e Donne. Nonostante i due appaiano molto felici, due dame del parterre over hanno da ridire sulla loro ... comingsoon

Oms: le malattie sessuali (in aumento) uccidono due milioni e mezzo di persone ogni anno - Oms: le malattie sessuali (in aumento) uccidono due milioni e mezzo di persone ogni anno - I numeri nel report dell'Organizzazione mondiale della sanità. In tutta Europa, fino al 27 maggio, lasettimana di promozione dei test sulle malattie sessualmente trasmissibili ... corriere