(Di domenica 26 maggio 2024) Ferrara, 26 maggio 2024 – Stanco, infreddolito e disorientato ma per fortuna senza gravi ferite: è statoin piena notte l’di 96che non era rientrato a casa dopo la sua abituale passeggiata pomeridiana. Erano stati proprio i familiari dell’uomo a lanciare l’allarme e i carabinieri di Portomaggiore, nel Ferrarese, si sono messi subito all’opera dopo essersi fatti consegnare una foto dell’uomo e raccontare le sue abitudini. I militari assieme ai vigili del fuoco hanno battuto palmo a palmo i campi della zona e, dopo un paio d'ore di ricerche complicate dal buio della notte, hanno individuato l’che erato in un, pieno d’acqua dopo le abbondanti piogge di questi giorni, da cui non era più riuscito a uscire da solo.

Dalla tragedia di Rigopiano in Abruzzo al sisma di Modena in Emilia Romagna, a quello del Centro Italia del 2016 fino al crollo del Ponte Morandi a Genova. Ovunque ci fosse un intervento di ricerca per salvare delle vite, “Galassia” era in prima linea. ilfattoquotidiano

Il tesoro di una tomba cinese si è salvato dall'azione secolare dei tombaroli - Il tesoro di una tomba cinese si è salvato dall'azione secolare dei tombaroli - Gli archeologi cinesi hanno trovato una tomba risalente a 1.800 anni fa che presentava ancora buona parte del corredo funerario del defunto. tech.everyeye

Anziano di 96 anni salvato dai Carabinieri dopo essere scivolato in un canale a Medelana di Ostellato - Anziano di 96 anni salvato dai Carabinieri dopo essere scivolato in un canale a Medelana di Ostellato - Un uomo di 96 anni è stato ritrovato dai Carabinieri intorno all'1.30 della scorsa notte, immerso nell'acqua fino a un metro di profondità, dopo essere ... occhioche

Anziano di 96 anni scompare e scivola in un canale: salvato - Anziano di 96 anni scompare e scivola in un canale: salvato - Ferrara, 26 maggio 2024 – Stanco, infreddolito e disorientato ma per fortuna senza gravi ferite: è stato salvato in piena notte l’anziano di 96 anni che non era rientrato a casa dopo la sua abituale ... ilrestodelcarlino