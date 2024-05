Orrore e Choc a Palermo , dove in queste ore è stato ritrovato il corpo senza vita di Angelo Onorato, marito di Francesca Donato , europarlamentare della Democrazia Cristiana. I due erano sposati dal 1999 e avevano due figli: Salvatore nato nel 1999 e Caterina nata nel 2003. Il cadavere dell’uomo è ... dayitalianews

Anziano 91 enne scompare nel nulla, ritrovato morto dopo un giorno: schiacciato dal trattore - Anziano 91 enne scompare nel nulla, ritrovato morto dopo un giorno: schiacciato dal trattore - L'uomo era scomparso da casa nella mattinata di sabato. Ricercato da centinaia di soccorritori, è stato ritrovato morto oggi ... fanpage

Onorato morto suicida o ucciso La posizione del corpo, la lettera, le telecamere: cosa sappiamo (e cosa non torna) - Onorato morto suicida o ucciso La posizione del corpo, la lettera, le telecamere: cosa sappiamo (e cosa non torna) - È un giallo in piena regola ed è ancora tutto da chiarire quel che è successo ad Angelo Onorato. L'architetto di 54 anni, marito dell'eurodeputata Francesca ... ilgazzettino

Sicilia, carabiniere trovato morto in caserma: accanto a sè la pistola d’ordinanza - Sicilia, carabiniere trovato morto in caserma: accanto a sè la pistola d’ordinanza - Un carabiniere di cinquanta anni si è tolto la vita all'interno del comando Interregionale Culquaber. Stando a quanto emerso, il suo corpo senza vita ... itacanotizie