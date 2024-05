Anziana uccisa in casa nel Palermitano

Una donna di 90 anni è stata uccisa con un colpo alla testa nella sua abitazione a Borgetto, in provincia di Palermo. La 90enne abitava in una villetta alla periferia del paese insieme a suo figlio di 60 anni. I carabinieri della compagnia di Partinico stanno conducendo le indagini. ilfattoquotidiano

Borgetto, uccisa in casa donna di 89 anni - Borgetto, uccisa in casa donna di 89 anni - Una donna di 89 anni, M.B., è stata uccisa con un colpo alla testa nella sua abitazione a Borgetto, in una villetta alla periferia del paese, in contrada Albachiara, sulla Sp1. La donna abitava con il ... rainews

Giallo a Borgetto, donna trovata morta in casa: uccisa con un colpo alla testa - Giallo a Borgetto, donna trovata morta in casa: uccisa con un colpo alla testa - Una donna di 90 anni è stata uccisa con un colpo alla testa nella sua villetta alla periferia di Borgetto, nel palermitano. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Partinico, intervenuti su ... mondopalermo

Anziana uccisa con un colpo alla testa nel Palermitano: indagano i carabinieri - Anziana uccisa con un colpo alla testa nel palermitano: indagano i carabinieri - Una donna di 90 anni è stata uccisa con un colpo alla testa nella sua abitazione a Borgetto, in provincia di Palermo. La 90enne abitava in una villetta alla periferia del paese insieme a suo figlio di ... ilfattoquotidiano