Anziana uccisa in casa nel Foggiano - fermato un uomo nudo e sporco di sangue | avrebbe sfondato la porta della donna

Anziana uccisa in casa, fermato un uomo insanguinato - Anziana uccisa in casa, fermato un uomo insanguinato - È ricoverato in una struttura psichiatrica del Foggiano piantonato in stato di arresto per omicidio Fabio Carinci 43 anni sospettato di essere il responsabile della morte della 81enne Rachele Covino s ... tgcom24.mediaset

Giallo a Borgetto, donna trovata morta in casa: uccisa con un colpo alla testa - Giallo a Borgetto, donna trovata morta in casa: uccisa con un colpo alla testa - Una donna di 90 anni è stata uccisa con un colpo alla testa nella sua villetta alla periferia di Borgetto, nel Palermitano. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Partinico, intervenuti su ... mondopalermo