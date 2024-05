Antonio Conte mai così vicino al Napoli di Aurelio De Laurentiis | le richieste e cosa può succedere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) L’attesa è quasi finita: ilè pronto ad abbracciare il nuovo allenatore. Chi? Resta un piccolo margine di errore (ancora), ma la trattativa è bene avviata:è pronto a sposare il progetto di De. Una trattativa avviata in parallelo a quella per Gian Piero Gasperini, con cui i contatti sono proseguiti anche nei giorni scorsi. Ma non era un’alternativa, non avrebbe mai potuto esserla. Si trattava di una partita giocata su più tavoli, che per ADL corrisponde a un “win win”: o l’uno, o l’altro, con pro e contro. E l’ex Juve è ora in vantaggio netto: il Gasp è pronto a rinnovare per altri due anni rispetto alla scadenza naturale con l’Atalanta (2025, quindi fino al 2027);non vede invece davvero l’ora di cominciare.