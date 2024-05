Antonella Fiordelisi ufficializza la storia con Mariano | il gesto che ha scatenato i fan

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 26 maggio 2024), esplode l’amore conDe Matteis: la coppia si mostra insieme sui socialDe Matteis non si nascondono più. La ex schermitrice nelle scorse ore ha postato su Instagram il primo scatto con il fidanzatoDe Matteis. Intervenuta in unaInstagram, l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria si è mostrata al fianco del suo, con i due che in questi giorni si stanno concedendo una romantica vacanza a Napoli. Proprio questa mattina, domenica 26 maggio, la showgirl ha salutato i fan, aggiornandoli con i suoi spostamenti: “Ultimo giorno qui a Napoli, oggi si sta veramente benissimo, la temperatura è perfetta, anche se sono felice di andarmene.