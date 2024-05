Anora - Sean Baker e la Palma d' Oro | il cinema americano è mort - il cinema americano è vivo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 26 maggio 2024) Il riconoscimento (meritato) di Cannes aè sintomatico: ilUSA è in crisi d'identità, e per salvarsi non guarda più ai numi tutelari (Coppola, Cronenberg, Mann, Scorsese), bensì alle nuove voci. Proprio come avvenne negli Anni Sessanta con la New Hollywood. 1967, esce Il Laureato di Mike Nichols. 2024,vince lad'Oro di Cannes 2024 con. Sembra non esserci una correlazione, eppure i due eventi, per portata e storia, sono sovrapponibili. Ma andiamo con ordine: l'edizione 77 di Cannes, al netto della meritatissima vittoria di, potrebbe essere stata la meno competitiva degli ultimi anni (nonostante The Substance, Emilia Perez, Bird, The Seed of Sacred Fig), in qualche modo dominata - almeno su carta - dall'ingombrante presenza di due numi tutelari, Francis Ford Coppola e David Cronenberg.