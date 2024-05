Anniversari politici | Berlinguer il freddo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 26 maggio 2024) L’11 giugno 1984 moriva all’improvviso il segretario del Partito comunista italiano. Personalità avvolta da un mito che non ne fa riconoscere anche i limiti. La cosiddetta «base» riuscì a scaldarla per davvero solo nel buio metallico di Padova - 7 giugno 1984 - quando, in lotta con il male che lo stava prendendo alla testa, rimase aggrappato al microfono per incitare i comunisti al voto delle europee. Le ultime parole per spronarli alla mobilitazione - «Lavorate tutti: casa per casa, azienda per azienda, strada per strada» - Enricole pronunciò con la forza d’inerzia dell’ultimo respiro. La dichiarazione ufficiale di morte venne quattro giorni dopo - l’11 giugno - all’ospedale Giustinianeo, con la precisazione che le lancette dell’orologio segnavano le 12,45.