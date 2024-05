Fiocco celeste in casa D’Alessio: la figlia di Gigi, Ilaria, nata dal suo matrimonio con la prima moglie Carmela Barbato, è diventata mamma! Per Gigi D’Alessio si tratta del quarto nipote: Ilaria è la sua secondogenita e suo figlio è stato chiamato Joseluì; il piccolo è nato il 15 maggio. donnapop

La famiglia D’Alessio si allarga ancora. Gigi è diventato nonno per la quarta volta, dopo che sua figlia Ilaria è diventata mamma per la prima volta. Nel frattempo, il cantante napoletano è anche in attesa del sesto figlio con l’attuale fidanzata Denise Esposito. ilfattoquotidiano

Mi hanno colpito i manifesti elettorali di Susanna Ceccardi, storico leader della Lega in Toscana, candidata alle prossime elezioni europee. Cos’ha fatto la Ceccardi? Ha preso la sua foto che considera migliore, e l’ha messa accanto alla foto di Elly Schlein che considera più ridicola, e a quella di Ilaria Salis che considera più torva, e ha chiesto agli elettori: me o lei? Ilaria Salis, nel memoriale le condizioni disumane in cella: «Nel cibo pezzi di plastica e capelli» X Leggi anche › Da Cecilia Strada a Ilaria Salis, le candidate note alle Europee Chiedo scusa, ma a me pare una cosa spregevole. iodonna

Anna e Ilaria all’Accademia Aeronautica: future pilote militari, i sogni si inseguono - anna e ilaria all’Accademia Aeronautica: future pilote militari, i sogni si inseguono - Momenti indimenticabili per anna e ilaria e per i genitori presenti alla cerimonia. Il coronamento di un sogno coltivato fin da bambine, perseguito con caparbietà, dopo aver conseguito con successo il ... ecodibergamo

VIDEO | Ilaria Alpi, Federica Sciarelli: “Le indagini non vanno chiuse”. Oggi avrebbe compiuto 63 anni - VIDEO | ilaria Alpi, Federica Sciarelli: “Le indagini non vanno chiuse”. Oggi avrebbe compiuto 63 anni - Il caso ilaria Alpi non va chiuso: "Gli assassini non sono stati trovati e neanche i mandanti, non chiudere le indagini": le parole di Federica Sciarelli a margine dell'iniziativa 'Noi non archiviamo' ... dire

Ricordare Ilaria Alpi per difendere il giornalismo d’inchiesta. Alla Camera l’evento con gli studenti - Ricordare ilaria Alpi per difendere il giornalismo d’inchiesta. Alla Camera l’evento con gli studenti - Ricordare ilaria Alpi nel giorno del suo compleanno insieme ai ragazzi che hanno partecipato al concorso indetto dal gruppo di associazioni #noinonarchiviamo non è solo un esercizio di memoria ma un m ... articolo21