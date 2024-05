Ancona - il ds la prossima settimana Boscaglia studia con l’ad i rinforzi ed esultano per i successi dei giovani

(Di domenica 26 maggio 2024) Roberta Nocelli a Catania per assistere al trionfo della formazione Primavera, ma anche per parlare con l’allenatore Roberto: per la sua conferma manca solo l’ufficialità, ma appare ormai scontato che il rapporto con l’proseguirà almeno il prossimo anno, ipotesi avvalorata anche dai confronti tra il tecnico e l’amministratore delegato, ritratti nella foto fuori dal campo sportivo etneo dopo la partita insieme al secondo di, Antonello Capodicasa. C’era da parlare di, di futuro, di scelte, di contratti, di ds, e Roberta Nocelli ha colto l’occasione al seguito della Primavera per ritrovare il mister. Le dichiarazioni ufficiali e ricche di soddisfazione sono tutte per i baby: "Quando siamo arrivati adtre anni fa tutti ci hanno detto che il nostro modello di calcio sarebbe stato impossibile da realizzare. Primo per le diatribe tra società nei tempi passati, secondo perché nessuno crede davvero nel settorele investendo tempo e denaro.

L’amministratore delegato biancorosso Roberta Nocelli e il presidente Tony Tiong si incontreranno la prossima settimana a Hong Kong, o forse a Tokyo, per parlare di Ancona. I due ne avevano già discusso domenica scorsa, e l’ad in conferenza stampa nel post partita aveva parlato anche della possibilità che si potessero confrontare in videochiamata, ma sembra proprio che poi abbiano deciso di incontrarsi di persona. ilrestodelcarlino

Ripartire dallo zoccolo duro, dai migliori, perché nel campionato così sofferto appena concluso ci sono comunque stati alcuni giocatori che si sono distinti per i gol e, in generale, per il rendimento, l’impegno e l’attaccamento alla maglia. sport.quotidiano

Dall’estremo oriente, per ora tutto tace: nessuna news di rilievo sul futuro dell’Ancona, ma questo non significa che chi di dovere non si stia adoperando. L’amministratore delegato Roberta Nocelli lavora in silenzio in quel di Hong Kong assieme al patron Tony Tiong, ma allo stato attuale la certezza sembra solo una e risponde al nome di Roberto Boscaglia: non è infatti mistero che entrambi si trovino concordi sul fatto di voler proseguire l’avventura col mister gelese e nei prossimi giorni, ogni momento potrebbe essere quello buono per ufficializzare la sua conferma. ilrestodelcarlino

