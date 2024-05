Anche Percassi ora si sbilancia | | Resta? Ma sì - ci stiamo lavorando

(Di domenica 26 maggio 2024) All’Atalanta servono ancora due vittorie per concludere in maniera perfetta una stagione trionfale. Dopo aver conquistato la Champions garantendosi in quinto posto in campionato, con la quarta qualificazione alla coppa regina in sei anni, aver disputato la terza finale di Coppa Italia in cinque anni e aver trionfato in Europa League, ora la Dea, reduce da un tour de force di 54 partite (oltre alle nazionali) vuole chiudere in maniera perfetta conquistando il terzo posto. Nerazzurri padroni del proprio destino: avendo due partite, entrambe casalinghe, ancora a disposizione, oggi con il Torino e poi contro la Fiorentina, i bergamaschi possono arrivare a quota 72, al terzo posto solitario. È l’ultimo obiettivo di questo finale di stagione. Obiettivo vero perché tornata da Dublino la squadra di Gian Piero Gasperini, al posto di fare festa e riposare, si è subito rimessa al lavoro, al centro sportivo di Zingonia, per iniziare a preparare la sfida di questo pomeriggio alle 18 contro il Torino, che all’andata a dicembre all’Olimpico si era imposto per 3-0 contro un’Atalanta senza energie dopo la sfida di coppa contro lo Sporting Lisbona.

