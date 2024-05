Anche con gli addetti allo spogliatoio | Roland Garros - il racconto su Sinner che spiega tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Ormai si contano i minuti che ci separano dall'esordio di Jannikal, previsto per domani, lunedì 27 maggio, intorno alle 12: nel primo match sulla terra rossa parigina sfiderà Chris Eubanks, numero 43 nel ranking Atp, giocatore americano che si trova meglio sulle superfici veloci.nelle conferenze stampa pre-torneo ha cercato di non alimentare aspettative troppo alte: lui, testa di serie numero 2, arriva al torneo dopo il lungo stop per i dolori all'anca, che lo hanno costretto a non toccare la racchetta per tre settimane. Insomma, la condizione dell'altoatesino è tutta da verificare. E in attesa dell'esordio, ecco che del ragazzo di San Candido parla proprio il suo prossimo avversario, Eubanks, il quale spende su Jannik parole cariche di Stima. "Prima diJannik è uno dei ragazzi più apprezzati nello. Penso che tutti i giocatori provino un senso di orgoglio e felicità nel vedere il suo successo.