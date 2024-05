Amministrative - a Mozzanica sfida a due tra Giulia Pelizzari e Simone Piana

(Di domenica 26 maggio 2024). Aa due per succedere a Bruno Tassi, che a giugno lascerà la poltrona da sindaco. Nell’urna elettorale, i mozzanichesi dovranno scegliere tra la continuità e il rinnovamento: la prima sarà rappresentata da, attuale vicesindaca e candidata con la lista “Generazione”, mentre a cercare di invertire la rotta saràdi “PER”. La giovane (29 anni)punta a diventare la prima sindaca donna di, e con questo obiettivo ha messo a punto un programma chiaro e ricco di spunti: “Perché il nostro paese sia sempre più bello e ricco di vita, è fondamentale che le persone abbiano luoghi sicuri e accoglienti in cui incontrarsi – spiega -. Sarà centrale la ri-Generazione degli spazi e degli edifici, a partire dalla manutenzione e riqualificazione delle strutture esistenti fino all’organizzazione degli spazi pubblici e della loro frequentazione, affinché possano diventare veri punti di riferimento comunitari”.

